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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نيابةً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إلى إندونيسيا لحضور تنصيب الرئيس الجديد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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استقبل السفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية بدولة إندونيسيا، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على هامش مشاركته، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال اندونيسيا الرسمي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو.

وأقام السفير ياسر الشيمي مأدبة غداء في منزله على شرف حضور وزير الأوقاف.

وهنأ  وزير الأوقاف، جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب  الرئيس الجديد،  مضيفًا:" يشرفني تمثيل قيادة بلدي وأن أكون موفدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيابة عنه في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو، الذي يقام غدا الأحد في البرلمان الاندونيسي، سائلًا الله تبارك وتعالى للرئيس الجديد كل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.

وأعربت  سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد، حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عن سعادتها وشكرها وتقديرها لاستقبال وزير الأوقاف لها في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، واختيارها ضيف الشرف للمؤتمر، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدة أن توصيات المؤتمر جرى تطبيقها بعد عودتها مباشرة.

وفي السياق نفسه أكد وزير الأوقاف، أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعتز بالعلاقات المتميزة بإندونيسيا رئيسا وحكومة وشعبا، وأن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان : "دور المرأة في بناء الوعي" الذي عُقد تحت رعاية الرئيس السيسي، تشرف بحضور السيدة سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.

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