سي إن إن: الاحتلال يسعى لإبرام صفقة بجثة السنوار مقابل الرهائن الإسرائيليين

قال مصدران لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن زعيم حماس يحيى السنوار، يمكن أن يكون المفتاح لتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN يوم السبت 19 أكتوبر 2024 أن جثة زعيم حماس يحيى السنوار قد تُستخدم "كورقة مساومة" لتأمين إطلاق سراح الرهائن من أسر غزة.

واغتيل السنوار الأربعاء الماضي، بعد مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم احتجاز جثته حاليًا في مكان غير معلوم بتل أبيب، بعد تشريح جثمانه والتأكد من هويته.

وأوضح مصدران لشبكة CNN أن يحيى السنوار، العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 تناقش السلطات الإسرائيلية كيفية الاستفادة من رفات السنوار.

ولا يزال أكثر من 100 رهينة في أسر حماس، في الشهر الماضي، أعدمت حماس ستة رهائن بينما كان جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يعملون في مكان قريب.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إنه "إذا كانت حماس تريد مبادلة رفاته بإسرائيليين، أحياء أو أموات، فهذا جيد".

وأضاف أحد المصادر لشبكة CNN إن عودة السنوار إلى غزة قد تعتمد حتى على مثل هذه الصفقة، قائلًا: "وإلا، فلن يتم تسليمه".

وأكد المصدر الثاني أن إعادة جثة السنوار قد تكون دافعًا غير مرغوب فيه لأنصار حماس، الذين قد يحولون قبر السنوار إلى ضريح -.

ويوم الخميس، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس أنه إذا أعادوا الرهائن، فسيُسمح لهم بمغادرة غزة و"الخروج والعيش".