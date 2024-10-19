عقب انتهاء احتفالات مولد السيد البدوي.. رفع 1000 طن مخلفات بطنطا

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جهود حي أول طنطا في الحملات المكبرة لرفع جميع الإشغالات، والخيام والعربات المتحركة، من منطقة المسجد الأحمدي، والشوارع المؤدية إليه، وذلك عقب مغادر مئات آلاف الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية والوفود المشاركة من الدول العربية والإسلامية، لمدينة طنطا عائدين لمنازلهم مرة أخرى، عقب انتهاء الاحتفالات بمولد سيدي أحمد البدوي.

ووجه محافظ الغربية، الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات وكذا جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فاعليات المولد الأحمدي، وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار وظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المواطنين وتقديرًا لتاريخ المحافظة.

وقال محافظ الغربية، أن ساحة وميدان المسجد الأحمدي شهدت حملات نظافة وتجميل مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات، بمشاركة سيارات جمع القمامة و اللوادر وعمال النظافة وسيارة كنس الأتربة، بالتزامن مع قيام مديرية الطب البيطري بحملة لغسيل ورش وتطهير المسجد من الداخل والخارج بالمياه المخلوطة بالكلور والصابون.

وأشاد الجندي بجهود حي أول طنطا في استمرار الحملات اليومية للنظافة و الاشغالات منذ بداية الاحتفال، فقام الحي برفع ما يقارب من 1000طن مخلفات، فضلاً عن حملات رفع جميع الاشغالات، بهدف إعادة المظهر الحضاري لمنطقة السيد البدوي مرة أخرى، وتسهيل سير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشدداً على استمرار حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع و الميادين والمحاور الرئيسية، وإزالة التعديات بالطرق والشوارع الفرعية والعامة، بمراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يحقق رضا المواطنين.

IMG-20241019-WA0056

IMG-20241019-WA0052