ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد 10 أيام من الواقعة.. وفاة شاب متأثرا بإصابته في حريق مخبز بالعياط

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي متأثراً بإصابته قبل 10 أيام في حريق نشب داخل مخبز بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مخبز بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه إصابة 4 أشخاص، جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وبعد 10 أيام من الحريق لفظ أحد المصابين ويدعي "بدر ع" أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العياط الجيزة 10 أيام مخبز حريق أنفاسه الأخيرة النيابة العامة محافظة الجيزة مركز شرطة العياط