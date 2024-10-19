بعد 10 أيام من الواقعة.. وفاة شاب متأثرا بإصابته في حريق مخبز بالعياط

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي متأثراً بإصابته قبل 10 أيام في حريق نشب داخل مخبز بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مخبز بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه إصابة 4 أشخاص، جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وبعد 10 أيام من الحريق لفظ أحد المصابين ويدعي "بدر ع" أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.