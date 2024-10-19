الاحتلال يستهدف كل مقومات الحياة شمال غزة.. فيديو

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن مخيم جباليا يشهد حصارًا مطبقًا من قبل الآليات المدفعية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل المجازر التي ترتكبها حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، وقد بلغ عدد شهداء المجزرة 33 شهيد، وأكثر من 70 جريح ونُقل معظم الجثامين إلى مستشفى العودة.

وأضاف «أبو كويك» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن جهاز الدفاع المدني أشار إلى أن طواقمه تمكنت من انتشال جثمانيين شهيدين و7 مصابين من تحت الأنقاض وسط جباليا، إذ أن المنزل تعرض إلى القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن منطقة جباليا ارتقى بها أكثر من 50 شهيد، إلى جانب شهداء أخرين استهدفوا مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنطقة الشمالية الشرقية من مخيم جباليا لاسيما في منطقة تل الزعتر التي تعرضت إلى القصف العنيف خلال الساعات القليلة الماضية بمختلف الأدوات والأساليب العسكرية.



