وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالغردقة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بمركز التنمية الرياضية بالغردقة. حيث يُعَد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز قدرات الشباب المصري في المجال الرياضي وتوفير بيئة تدريب متكاملة.

حيث تأتي زيارة وزير الشباب والرياضة بهدف متابعة المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، ودعم الاستثمار الرياضي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير البنية التحتية الرياضية، مما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة للشباب المصري.

أكد وزير الشباب والرياضة إلى ان المدرسة الرياضية الدولية المقرر اقامتها تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليون جنيه. حيث ستقام خارج الموازنة العامة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما من المتوقع ان يدر المشروع دخلًا سنويًا يقارب مليون جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

كما شدد وزير الشباب والرياضة في حديثه على أن المدرسة الرياضية الدولية ستمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة في مصر. حيث تهدف وزارة الشباب والرياضة من خلالها إلى اكتشاف المواهب الرياضية وايضا تعزيز المهارات لدى الشباب، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لهم للتميز في مختلف الألعاب الرياضية. وتكون نواة رياضية قوية في مختلف محافظات الجمهورية لتدعم صفوف المنتخب الوطني المصري.



وتفقد السيد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمركز التنمية الرياضية عدد من الانشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، ومنها "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي" والذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة وتأهيلها للمشاركة في البطولات الدولية.

وكذلك "المشروع القومي للياقة البدنية" والذي يهدف إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم.

وايضا "المشروع القومي للموهبة الحركية" والذي يهدف إلى تطوير المهارات الحركية للأطفال وتعزيز نموهم البدني والعقلي.