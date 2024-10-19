العثور على جثة غريق في ترعة المريوطية بأبو النمرس

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة أحد الأشخاص غريقاً بترعة المريوطية بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بعد ساعات من تغيبه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة المريوطية بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"فكري ص" متغيب منذ ساعات، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.