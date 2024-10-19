ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة غريق في ترعة المريوطية بأبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة أحد الأشخاص غريقاً بترعة المريوطية بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بعد ساعات من تغيبه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة المريوطية بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"فكري ص" متغيب منذ ساعات، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

غريق ترعة المريوطية الجيزة ابو النمرس النيابة العامة امن الجيزة