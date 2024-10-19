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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الكهرباء: زيادة سعر بيع المليون وحدة حرارية لـ 4 دولارات

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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قال الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم زيادة سعر المليون وحدة حرارية من البترول لصالح وزارة الكهرباء ل٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية بدل من 3.5 دولار، مشيرًصا إلى أن الوزارة تستقبل يوميًا ما يقرب من 100 مليون وحدة حرارية.

وأوضح وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم السبت، أن الوزارة تستهلك يوميًا ما يقرب من 1000 ألف طن مازوت لصالح محطات توليد وإنتاج الكهرباء. 

وأوضح، أن الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر تكثف من مجهوداتها بالتنسيق مع شركات التوزيع لرفع وزيادة نسب التحصيل وخفض معدلات ونسب الفقد الفني والتجاري.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمر صحفي