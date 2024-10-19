"ألقوا عليها حجرا" .. حجز 3 طلاب في التحرش بأجنبية في قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت، بحجز ٣ طلاب في اتهامهم بالتحرش بسيدة أجنبية، لخين ورود تحريات المباحث.

وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لبيان صحتها.

واقر المتهمون بمضايقتهم للمُبلغه، بإلقاء حجر عليها، والضحك، ونفو قيامهم بأى تصرف خادشة للحياء أو التحرش بها.

وكانت قد كشفت اجهزة الامن، ملابسات واقعة تضرر سيدة أجنبية من قيام أحد الأشخاص بأفعال خادشة للحياء بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بتضررها من أحد الأشخاص "لاتعلم بياناته" لقيامه بحركات خادشة للحياء حال سيرها بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب - مقيمين بمحافظة الجيزة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

