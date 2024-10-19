وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة ويتابع الخطط المستقبلية

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، حيث اطلع على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية الإنشائية في المدينة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بما شاهده من تطور ملحوظ بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، خلال الفترة الماضية، حيث تم تخصيص مبلغ 90 مليون جنيه لتطوير مرافق المدينة، والتي شملت إنشاء حمام سباحة أولمبي بتكلفة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير البرجولات والحمامات بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن ما تم إنجازه ليس سوى بداية لحقبة جديدة من التطوير، مضيفًا، أننا نعمل في وزارة الشباب والرياضة على تحويل المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة إلى وجهة رياضية وترفيهية عالمية، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة، مثل "مشروع البنك الأهلي والمقرر إقامته على مساحة 728 متر مربع، مشروع أكوابارك بحمام سباحة، كافية وقاعة مناسبات، نادي صحي، منطقة مطاعم "فود كورت"، ملاعب بادل تنس وألعاب مائية على الشاطئ"، والتي ستجعل من المدينة قبلة للشباب والسياح على حد سواء، حيث إن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة ستتخطى 300 مليون جنيه.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها بالمدينة الشبابية بالغردقة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة الدخل للمدينة، والذي سيؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة لمرتادي المدينة.