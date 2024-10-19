ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي "الهيكل الأداري" إلى جلسة 14 ديسمبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"لجلسة ١٤ ديسمبر

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
 

المصالح الحكومية الهيكل الاداري للإخوان الانضمام لجماعة إرهابية الهيكل الاداري الانضمام لجماعه الإخلال بالنظام