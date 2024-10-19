محافظ المنوفية يتابع انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة

تـــابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من مواقف سيارات الأجرة للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

و كلف المحافظ مدير مشروع المواقف بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لاستغلال المواطنين ، مشدداً علي سائقي السيارات بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة وسيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات.

و وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع المرور بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ، مشيراً الي متابعته اللحظية للموقف الحالي من خلال غرفة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للتأكد من انتظام منظومة العمل وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة .

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