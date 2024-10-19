رفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية بالجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم السبت أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية الجاري تنفيذها من خلال مديرية الطرق بالمحافظة نطاق مراكز ومدن كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر.

وتفقد المحافظ طريق المنصورية حيث إطمأن على نسب تنفيذ المشروع والذى يشمل المنطقة المحصورة بين كفر غطاطى نطاق مركز ومدين كرداسة ومنطقة الصليبة نطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، والتى تشهد أعمال توسعة و رصف وإنارة بطول ٣كم وعرض ٣٠ م وتخصيص مساحات لإقامة أنشطة تجارية لخدمة المركبات والمترددين علي الطريق إلى جانب تنفيذ أعمال هندسية للحفاظ على أعمال الرصف و تبطين حوض ترعة المنصورية على جانب الطريق.

كما تضمنت الجولة مرور المحافظ على أعمال تطوير طريق ترعة الزمر بإتجاه الرياح الناصرى نطاق مركز ومدينة أوسيم بطول ٣ كم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية الدورية للأعمال والتنسيق مع مديرية الطرق والشركات المنفذة لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية للإنتهاء من القطاعات وفق المواصفات المحددة لها .

وأشار النجار أن مشروعات التطوير تأتي فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة لإستيعاب الحركة المتوقع إرتفاعها عقب إفتتاح العديد من المشروعات القومية الجديدة بنطاق المحافظة إلى جانب حركة سير المركبات المارة بالمحافظة بالطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة والتى من المقرر الإنتهاء من تلك المشروعات مع نهاية العام المالى الجاري.

ووجه المحافظ مسؤلى الإنارة بإجراء إختبارات لكفاءة منظومة الإنارة بكل قطاع من قطاعات الأعمال ومدها بالعدد الكافى من أعمدة الإنارة وإستثمار المتبقى لدعم طرق جديدة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، مشددا على رفع كافة الإشغالات ومنع التعديات والتنسيق مع أصحاب المنشأت الخاصة ومسؤلى المنشأت العامة لتطوير ودهان الأسوار.

كما حرص المحافظ على بحث الخيارات المتاحة لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع الأعمال بعدد من القطاعات مع مسؤلى شركات المرافق موجها بسرعة الإنتهاء وتسليم القطاعات للشركات المنفذة.

وخلال جولته اطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الطرق علي نسب تنفيذ أعمال التطوير بطريق طراد النيل نطاق مركز أوسيم بطول ٤كم عرض ١٥م لكل اتجاه والذي تم الانتهاء منه بالكامل ليضاف الي منظومة الطرق بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة السادة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش الميدانية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم و فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل و حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس وأحمد هجرس مسئول شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء .