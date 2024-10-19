شبورة مائية ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الأحد، إن الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكرعلى كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة.