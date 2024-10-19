إدراج جامعة جنوب الوادي في الفئة 151-160 طبقا للتصنيف البريطاني للمنطقة العربية

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ظهور جامعة جنوب الوادي في تصنيف كيو اس للمنطقة العربية في الفئة 151-160 ضمن 246 جامعة عربية تم ادرجها في التصنيف. وأضاف إن تصنيف Quacquarelli Symonds, QS يعتمد على عدد 12 معيار منها (السُمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين لأعضاء هيئة التدريس، نسبة الطلبة الأجانب، نسبة الأبحاث المستخرجة لعدد أعضاء هيئة التدريس، وعدد الاستشهادات بالبحوث ، السمعة الاكاديمية ، ومدى انتشار الموقع الإلكتروني ، ومدى التطور الوظيفي والانتشار للخريجين. واسرد سيادته ان الجامعة تتقدم بخطى متزايدة نحو تحقيق الريادة والابتكار والسمعة الدولية طبقا لأجندة الجامعة وخطتها الاستراتيجية نحو تحقيق التعليم من اجل الابتكار والتوظيف.

وأفاد الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف ان الجامعة من خلال موقع التصنيف ظهرت في الترتيب 151-160، وان عدد الجامعات المشاركة هذا العام شهد زيادة 23 جامعة عربية عن العام الماضي كما انه حدثت زيادة اخر عامين بمشاركة عدد 47 جامعة. وعلى المستوى المحلى ظهرت عدد 36 جامعة مصرية هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث ظهرت 55 جامعة مصرية بهذا التصنيف.

ومن جانبه هنا الدكتور احمد عكاوي جميع منتسبي جامعة جنوب الوادي على ظهور الجامعة في المستوى المحلى والإقليمي والدولي بالعديد من التصنيفات الدولية. كما قدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة لما يقومون به من جهود غير عادية في سبيل تدويل الجامعة ومشاركتها في مختلف التصنيفات مما يعكس مدى تحقيق الجامعة لأهدافها الاستراتيجية.