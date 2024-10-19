ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسن القط وكيل وزارة التموين،  وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

شدد محافظ قنا، علي السائقين العاملين بجميع الخطوط ضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم وضعها بمكان ظاهر بمدخل الموقف، موضحا إنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، وذلك لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وقال "عبد الحليم" أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة قنا، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم تلقي اى بلاغات من قبل المواطنين .

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، مع وضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة.
كما ناشد محافظ قنا، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود ، من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).

IMG-20241019-WA0003
IMG-20241019-WA0003
IMG-20241019-WA0004
IMG-20241019-WA0004
IMG-20241019-WA0002
IMG-20241019-WA0002
استغلال المواطنين إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة الألتزام بالتعريفة الجديدة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الشبكة الوطنية للطواريء المحافظات المجاورة العمل بالمواقف المنتجات البترولية الوطنيه للطواريء