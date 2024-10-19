ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: التوترات الجيوسياسية تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب.. فيديو

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن مايحدث في العالم خلال الفترة الحالية من توترات جيوسياسية يعد من أحد الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والذي يمثل الاتجاه الذي تسير علبه البنوك الدولية في تخفيض أسعار الفائدة فإنه سيلعب دور في أن يكون للذهب دور مهم  ونشط في الوقت الحالي.

وأضاف «العطيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذهب أصبح الملاز الآمن، فضلا عن أن خفض أسعار الفائدة تعمل على ضعف قيمة الدولار وبالتالي يبدأ العالم يتجه إلى الذهب، فضلا عن أنه كلما زاد الطلب ارتفع سعر الذهب.

ولفت إلى أن الذهب سيشهد موجة ارتفاع في حالة خفض أسعار الفائدة، متابعًا: «من الممكن أن يشهد الذهب طفرة من الارتفاع، ولكن لا يمكن أن ننسى أن البنوك باتت تتجهز لزيادة النمو، إذ أن البنك الأوروبي عمل على خفض الفائدة للمرة الثالثة مع تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو».

توترات جيوسياسية أسعار الذهب