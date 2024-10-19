ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب الشاطئية في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغردقة

الجولة الافتتاحية
الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اتحاد الكرة التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية .

و يواجه اليوم منتخب مصر بقيادة الكابتن مصطفي لطفي في الرابعة والنصف مساء منتخب غانا فى الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٥ التى تستضيفها الغردقة في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري. 

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى ، واللاعبين مصطفي أحمد، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم كوستا، محمد عبدالنبي، عبدالرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، احمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد.

اتحاد الكرة منتخب مصر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية