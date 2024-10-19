اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب الشاطئية في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغردقة

أعلن اتحاد الكرة التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية .

و يواجه اليوم منتخب مصر بقيادة الكابتن مصطفي لطفي في الرابعة والنصف مساء منتخب غانا فى الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٥ التى تستضيفها الغردقة في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى ، واللاعبين مصطفي أحمد، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم كوستا، محمد عبدالنبي، عبدالرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، احمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد.