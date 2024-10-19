صحة شمال سيناء تستعرض خطة وزارة الصحة للعام الدراسي الجديد

استعرضت مديرية الصحة بشمال سيناء خطة وزارة الصحة للوقاية والحد من الأمراض المعدية لإحكام الرقابة الوقائية بالمدارس على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ محافظة شمال سيناء وبتوجيهات الدكتور أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" فإن الأجيال القادمة تنمو بصحة، مشيرًا إلى ضرورة تكوين فريق بكل مدرسة للتحكم والسيطرة في حالة حدوث اي مرض معدي.

وقال الدكتورأسامة سالم، مدير الطب الوقائي، إن مديرية الصحة تعمل على تكثيف جهودها بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المنشأت التعليمية، وأن خطة إدارة الطب الوقائي بضرورة وضع مصدر المياه وأماكن تداول الأغذية ودورات المياه تحت المجهر وكذاالتأكد من التهوية داخل الفصول الدراسية والمعرفة الصحية بأهمية النظافة والكنس الرطب للحد من انتشار الأمراض المعدية.

واستعرضت الدكتورة أميرة خلوصي، مدير مكافحة الامراض المعدية، أهم ما جاء بالخطة الوقائية وهي تشكيل لجنة بالمدرسة لتنفيذ وتطبيق التعليمات الاحترازية قبل وبعد اليوم الدراسي تكون مهمتها تطهير المبنى والأثاث المدرسي صباحًا وآخر اليوم بعد انصراف الطلاب وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل المدرسة ودورات المياه، وكذا تشكيل فرق إشرافية لمتابعة الطلاب والعاملين والإداريين عند دخولهم للمدرسة وأثناء اليوم الدراسي والفسح وأثناء الخروج آخر اليوم من خلال عملية المسح الحراري ويمنع دخول من تتعدى درجة حرارته 38 درجة، حيث يقوم المسؤول بعمل مسح حراري لكل من الطلاب والعاملين والزائرين، وكذا تنفيذ عملية التباعد في الأفنية والدخول والخروج وتقسيم الطلاب في كل دور لتوجيههم إلى السلم الخاص بهم، ومنع التكدس في المقصف المدرسي، مؤكدةً على أهمية دور الزائرة الصحية في عدد من النقاط أهمها:

- تقوم بالفحص البصري لجميع الطلاب في بداية وأثناء اليوم الدراسي.

- في حالة ارتفاع درجة الحرارة أثناء التواجد بالمدرسة يتم استدعاء الزائرة الصحية لعمل فحص سريع للطالب وبيان سبب ارتفاع درجة الحرارة وفي حالة الاشتباه يتم استدعاء ولي الأمر لعمل عزل لمدة أسبوعين وإبلاغ الإدارتتين التعليمية والصحية لمتابعة الطالب والمخالطين له.

- تقديم الإسعافات الأولية في حالة ظهورعلامات الإعياء علي الطالب لحين حضور ولي الأمر.

- تخصيص غرفة للعزل الصحي.

وأوضح محمد عبد المطلب، مسؤول التطعيمات الوقائية، أهم الأمراض التي يمكن أن تحدث داخل المنشآت التعليمية، مؤكدًا على طرق انتقال المرض وطرق الوقاية، وأهمية التطعيمات المدرسية مشيرًا إلى أن تلك التطعيمات إجبارية.

وأكد هاني إسماعيل، مراقب عام صحة البيئة بمديرية الصحة، أنه تم الانتهاء من تطهير جميع الخزانات المدرسية قبل بدء العام الدراسي وهناك متابعة مستمرة وسحب عينات مياه بصفة دورية للفحص، منوهًا إلى أهمية النظافة والتطهير في منع حدوث المرض بالمنشآت التعليمية.

وأوضح فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، أهمية الصحة العامة وصحة المجتمع في حماية الفرد والمجتمع من الأمراض المعدية، مشيرًا إلى التوعية الطلابية بأهمية التهوية وغسل الأيدي وتطهيرها وعدم استخدام الأدوات الشخصية داخل المنشأت التعليمية.