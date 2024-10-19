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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد سيدات الأهلي تحصد برونزية بطولة أفريقيا المقامة في المغرب

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي
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حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للأندية المقامة في المغرب بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

وحسمت سيدات يد الأهلي الشوط الأول بنتيجة 16-10 وواصلت التفوق في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز بنتيجة 31-22.

وعقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد، لتقديم أفضل ما يمكن من أجل حصد المركز الثالث في البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‏‎نصرة عيد، شهد الشواربي، منة الله سيد، فرح الشاذلي، أمينة هشام، فرح حازم، تقى كامل، رنا راضي، سمارا ڤييرا، ڤييرا نجونجا، رحمة محمد، ملك أحمد، روان سعيد، إسراء السيد، جهاد وائل، نوال خليل، آلاء صابر، ليلى حماد، وكنزي حاتم.

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