ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36189 طن تشمل : 6528 طن يوريا و 7932 طن رمل و 7321 طن كلينكر و 3331 طن ألواح جبس و 850 طن ملح و 10227 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41309 طن تشمل : 7464 طن حديد و 354 طن خردة و 5438 طن فول و 1180 طن زيت طعام و 5722 طن ابلاكاش و 13271 طن قمح و 7880 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 171 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 441 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131132 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161305 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3997 حركة .

ومن جانبه اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .