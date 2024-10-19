الشباب المصري يختتم النسخة الـ 14 من مشروع "تعزيز قدرات القيادات"

اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات النسخة الرابعة عشر من مشروع "تعزيز قدرات القيادات الشبابية بالمجتمع المدني"، تحت عنوان “الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة للقيادات الشبابية” والتي استمرت على مدار يومين.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود مجلس الشباب المصري لتعزيز دور الشباب في المجتمع المدني وتطوير مهاراتهم القيادية والتكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول الرقمي.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أن هذا المشروع يأتي لتعزيز قدرات القيادات الشبابية بالمجتمع المدني في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت الفعالية في اليوم الأول عدة جلسات وورش عمل بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بدأت المحاضرات بجلسة قدمها النائب أحمد علي إبراهيم، حيث استعرض "الابتكار والتحول الرقمي: الأهداف والآليات" في إطار رؤية مصر 2030، ثم محاضرة للدكتور محمد عزام حول "نماذج عالمية في التحول الرقمي والتنمية المستدامة"، متناولًا الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على الشفافية ومكافحة الفساد.

وقدمت النائبة مرثا محروس خلال اليوم الثاني جلسة حول "التخطيط الاستراتيجي المبتكر وإدارة الأهداف"، مركزة على دور التكنولوجيا في تعزيز العمل المجتمعي، كما قدمت منى أحمد علي الدين جلسة حول "الإبداع والقيادة في منظمات المجتمع المدني"، موضحةً أهمية الابتكار في العمل المؤسسي.

اختتمت الفعالية بتكريم للمشاركين وتوزيع الشهادات عليهم، بحضور الدكتور محمد ممدوح،

الدكتور كيرلس نبيل، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وأعرب المتدربون عن شكرهم لمجلس الشباب لإقامة مثل هذه التدريبات التي سوف تساهم بشكل كبير في رفع قدراتهم، وذلك لما اكتسبوه من معارف ومهارات تساعدهم في مواجهة تحديات المستقبل.