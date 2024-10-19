محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير العمل خلال زيارته لإطلاق مبادرة "جسور"

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، محمد جبران وزير العمل، والدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، في بداية زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية لإطلاق مبادرة "جسور".

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمود حمزة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا والمنسق العام لمبادرة جسور، ميريل نسيم، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة،ال دكتور علي حطب، مدير المكتب الفني بالمحافظة، حسن الرداد، مدير عام مديرية العمل، والفنان طارق الدسوقي، المستشار الثقافي لمبادرة جسور.

وفي مستهل اللقاء رحب محافظ الإسماعيلية بوزير العمل على أرض محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بجهوده والدعم الذي تقدمه وزارة العمل لتأهيل وتدريب العمال، والحفاظ على حقوقهم، بجانب توفير العديد من فرص العمل وتقديم كافة الخدمات لهم.

من جانبه وجه وزير العمل الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على إتاحة كافة مقومات المديرية للمحافظة، من سيارات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهنية التابعة لهم.