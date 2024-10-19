7 شهداء في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ و3 بمخيم النصيرات بغزة

استشهد 7 فلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم /السبت/ في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة "أسماء"، التي تؤوي نازحين في المخيم.

وفي سياق متصل، استشهد 3 فلسطينيون، وأُصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة سبعة آخرين بجروح، بينهم طفل، جراء قصف طائرات الاحتلال وسط وغرب المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،519 فلسطينيا، وإصابة 99،637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.