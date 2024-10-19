الهيئة الإنجيلية: فعاليات حول التعايش السلمي بمركز ناصر ببني سويف

نفذت الهيئة القبطية الإنجيلية فعالية بعنوان" نوافذ الحوار والسلام"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وذلك على مدار يومين ، بمركز شباب مدينة ناصر بمشاركة 170 من الكشافة والمرشدات " ممثلي كشافة المركز وكشافة الكنيسة و4 فرق مرشدات " والقادة والتنفيذيين .

تنوع البرنامج بين معسكر كشفي ، وجلسات تعارف ، وتحية العلم، وإيقاد شعلة الانطلاق ، وورش فينة ، وأعمال ريادة ، مشغولات يدوية ، ومنتدي كشفي نموذج محاكاه للتفكير النقدي ، وورش ثقافية ، جلسات حكي عن الحوار والسلام ، ممارسة عملية لتسلم القيادة ، الحوار وقبول الآخر.

شهدت الفعالية حضور كل من :هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، د.مينا ملاك ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية ،محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية - منسق المبادرة ببني سويف، مصطفي الدمرداش نائب رئيس مدينة ناصر ،الأستاذ ، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، محمود حرز الله ممثل مديرية الأوقاف،الأب الكاهن القمص ليشع ممثل ومسئول الكشافة بالكنيسة ، د. دعاء رمضان معاون المدير العام،عاطف عبد الله مدير إدارة شباب ناصر،ياسر ربيع رئيس مركز الشباب، معتز حسن رئيس تنسيقية الكشافة والمرشدات بيني سويف ،أحمد عثمان عضو مجلس إدارة فتيان الكشافة المركزية المصرية ، عبير كريم عضو مجلس إدارة المرشدات المركزية المصرية بجانب ممثلي أعضاء لجنة التنمية البشرية بالمحافظة " نيرة نبيل،هاجر حسين، محمد محمود "،مسعد توني ،علي محمد ممثلي الكشافة الجوية ، جورج نسيم قائد كشافة الكنيسة ، مينا نبيل المدير التنفيذي لمؤسسة معا للأمام للتنمية ،غادة شحاته ،ميرا مجدي ،هبة الروبي ممثلي جميعة المرشدات ببني سويف.