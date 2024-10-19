وزير الشباب يتفقد نادي الرحلات الرياضي بالغردقة

تفقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الرحلات الرياضي بالغردقة، بعد ان شهد نادي الرحلات تحولاً كبيراً ليكون صرح رياضي متكامل يقدم العديد من الخدمات لأعضائه.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للأندية الرياضية يأتي في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن نادي الرحلات يمثل نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.

وشدد على أن الوزارة ستواصل دعمها للأندية الرياضية من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن.

واشاد صبحي بالتطور الذي حدث في نادي الرحلات قائلا: "بفضل الاستثمارات وتعاون وزارة الشباب والرياضة والاعتماد على الأسلوب العلمي الحديث للتسويق، في مواجهة التحديات التي واجهت النادي، فقد تحول نادي الرحلات من نادي يعاني من مشاكل مالية وإدارية إلى صرح رياضي متكامل يقدم خدمات متعددة لأعضائه، فقد ارتفع رصيد النادي من مديونية بقيمة 18 ألف جنيه إلى فائض في الميزانية بقيمة 550 ألف جنيه، وحل جميع القضايا القانونية، كما ارتفع عدد الأعضاء من 84 إلى 610 عضواً. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بشكل كامل، حيث تم إنشاء صالات رياضية حديثة وملعب نجيل صناعي، مما ساهم في تحسين مستوى الأداء الرياضي للأعضاء وتحقيق نتائج مشرفة في مختلف البطولات".