محافظ مطروح يشهد ختام فعاليات ملتقى الفن والحياة الدولي الأول.. صور

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، ختام فعاليات ملتقي الفن والحياة الدولي الأول بمطروح في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والفنان مصطفى غنيم رئيس مؤسسة الفن والحياة، وعلوى باقر الخباز مسئول أندية الفنون بالقطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدد من الفنانيين من مصر والعالم العربي، ومحمد أنور مديرعام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ مطروح يشيد بالإبداع الفني الذي شاهده بمعرض الملتقى

وتفقد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محتويات المعرض المقام في ختام الملتقي، بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، ويضم 40 لوحة فنية تعبر عن العديد من معالم محافظة مطروح، وكذلك الطراز البيئي، والبروتوريهات لكثير من المشاهير، مشيدا بما شاهده من إبداع فني، وخلال لقائه مع المشاركين والمنظمين في الملتقي رحب محافظ مطروح بالفنانيين من مصر والعالم العربى وبمشاركة عدد من فناني مطروح.

محافظ مطروح يوجه الشكر للقائمين على تنظيم ملتقى الفن والحياة الدولي

ووجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب الشكر والتقدير للقائمين على الملتقى لاختيار محافظة مطروح؛ ليقام عليها ملتقى الفن التشكيلي وما يقدمه الفن من رسالة تخرجها

اللمسات الفنية للمبدعين، وما نتج عنها من أعمال فنية تخطت الـ40 لوحة فنية لتعبر عما تزخم به محافظة مطروح من إمكانيات وموارد سياحية عظيمة من شواطئ فيروزية خلابة ورمال ناعمة وصحراء ممتدة، والأجمل وجوه أهلها الطيبين.

ووزع محافظ مطروح شهادات التقدير على الفنانين المشاركين والمنظمين تقديرا لجهودهم الفنية مع الدعوة لتنظيم الملتقى الفنى سنويا بمطروح بما يضمه من إبداع للفنانين، كما أهدى محافظ مطروح درع شعار المحافظة للفنان مصطفى غنيم رئيس مؤسسة الفن والحياة تقديرا لجهوده في تنظيم الملتقى.

وعلى جانب الملتقى، نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة رحلة سياحية لعدد من المعالم السياحية والتاريخية بمدينة مرسى مطروح للفنانين خلال الملتقي الذى استمر لمدة في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2024.

محافظ مطروح يشهد ختام فعاليات ملتقي الفن والحياة الدولي الأول

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