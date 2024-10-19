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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اختطف مقابل فدية.. أمن الإسماعيلية يحرر طفلا ويعيده إلى أهله

امن الإسماعيليّة
امن الإسماعيليّة يحرر طفل مختطف مقابل مبلغ مالي
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نجحت الأجهزة الأمنية في تحرير طفل تم اختطافه اثناء عودته من المدرسة بمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية 

حيث تقدم تاجر ببلاغ لمركز شرطة فايد يفيد اختطاف نجله (طالب) أثناء عودته من المدرسة ، وتلقيه إتصال هاتفى من إحدى السيدات ، طلبت خلاله الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجله. 

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي و بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

 عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرير الطفل المختطف ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين .

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