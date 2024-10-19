جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك

نظمت جامعة قناة السويس برنامجاً تدريبياً متخصصاً لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية (STEM)، تحت عنوان "تنفيذ كوبري مسطح مائي للربط بين ضفتين بحيث يكون جزء ثابت وجزء متحرك للسماح بعبور العبارات والسفن".

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي والمهارات الهندسية بين الطلاب، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.



وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي تعليقه على البرنامج، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي، مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب العلمية والهندسية، وتأهيلهم لمواجهة تحديات الهندسة المدنية الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بالمفاهيم الأساسية لتصميم الجسور وتنفيذها، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية التي تساعدهم في تطوير حلول مبتكرة لمشاريع البنية التحتية، مشيرةً إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع.

جاء البرنامج إشراف الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة، والدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهد البرنامج محاضرات قدمها الدكتور محمد إبراهيم حسين عبد الله، مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة،

حيث ركزت المحاضرات على التعريف بمفهوم الجسور وأهميتها في تسهيل حركة النقل والربط بين المجتمعات. كما تم تناول تصنيف الجسور من حيث المواد المستخدمة في بنائها، حيث تم استعراض الأنواع المختلفة مثل الجسور الخرسانية، المعدنية، والمختلطة، إضافة إلى الجسور الحجرية.

بتنظيم المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

البرنامج التدريبي يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الطلاب في المجالات العلمية والهندسية، بما يساهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير في المشروعات الهندسية الكبرى.