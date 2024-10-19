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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الكهرباء: سارقو التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن هناك فقدًا فنيًا فى التيار نتيجة أن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج لتغيير وجاري تحديثها وأيضًا الكابلات الهوائية ومحولات كثير تحتاج للتجديد، أما الفقد التجاري فناتج عن سرقة التيار وبعض سارقي التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها في الوزارة.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، أن سارقي التيار يبتكرون في السرقة إما بالريموت أو تغيير فى كروت الشحن وهناك من يعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة.

فقدا فنيا فى التيار سارقى التيار وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية