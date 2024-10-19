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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: لن يتم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لن يتم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أننا مضطرون لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته على هامش زيارته إلى محافظة المنيا، أننا نحاول التيسير على المواطن والدولة تتحمل العبء الأكبر، وسيتم مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا وصلنا محافظة المنيا خلال ساعتين ما يعكس الطفرة التي حدثت في شبكة الطرق، وبالتالي تسهل دخول الاستثمارات وزيادة فرص العمل.

وأوضح، أن مستشفى سمالوط المركزي يقدم خدمات كانت غير متاحة بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن الطفرة بقطاع الصحة تعكس اهتمام الدولة بمحور بناء الإنسان.

وتابع مدبولي، أننا نركز على المشروعات التي تخدم المواطنين، وأن الدولة نفذت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، والمشروعات التي تنفذها الدولة تستهدف بناء الإنسان المصري.

تحريك أسعار الوقود - الدكتور مصطفى مدبولي زيارة رئيس الوزراء إلى المنيا