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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن جثة عامل أنهى حياته بأقراص منومة في كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء عامل لحياته عن طريق تناول كمية كبيرة من اقراص منومه اثر خلافات زوجية

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل جثة هامدة وادعاء انتحار ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين أن المتوفي أنهي حياته بتناول كمية كبيرة من المنوم "شريط" وذلك عقب مشادة كلامية بينه وبين زوجته لطلبها أموال لشراء متطلبات شخصية مع علمها بمرورة بضائقة مالية، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات
 

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