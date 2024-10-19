وزير الكهرباء: تطبيق استراتيجية 2030 بالتنسيق مع وزارة البترول

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق استراتيجية 2030 تتم بالتنسيق التام مع وزارة البترول وأنه تم تعديل استراتيجية الطاقة 2040 التىتستهدف الوصول إلى 42% من إجمالى مشاركه الطاقة المتجددة بالشبكة بحلول 2030، مؤكدًا أن هذا التعديل يعتبر تحدى كبير.

وأضاف عصمت خلال موتمر صحفى بمقر الوزاره بالعاصمه الإدارية الجديدة، أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزارتين لسرعة إنجاز هذه الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن معظم الاتفاقيات الاطارية تم تحويلها إلى عقود تنفيذية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين بدأوا فى توريد المهمات وإنشاء المحطات.

واضاف الوزير استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين.