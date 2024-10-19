سون يعود لتشكيل توتنهام أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق توتنهام، اليوم السبت، نظيره وست هام على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وعاد الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى تشكيل توتنهام الأساسي في مباراة وست هام، بعد ما غاب للإصابة عن الثلاث مباريات الماضية في مختلف المسابقات.

ويعاون سون في الخط الهجومي، دومينيك سولانكي وبرينان جونسون، بمعاونة من الثنائي ديجان كولوسيفسكي وجيمس ماديسون.

ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر بـ 8 نقاط.

تشكيل توتنهام لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فان، وأودوجيو

خط الوسط: بيسوما، جيميس ماديسون، وديجان كولوسيفسكي

وفي الهجوم: سون هيونج مين، دومينيك سولانكي، وبرينان جونسون.