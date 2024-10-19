أوقاف سوهاج تشارك في احتفال نقابة العمال بمبادرة "بداية"

شارك الدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، في الاحتفال الذي نظمته نقابة اتحاد العمال بسوهاج احتفالاً بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حضر الاحتفال نخبة من القيادات، منهم اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، والدكتور عبد الرؤوف سرور رئيس الاتحاد المحلي لنقابة العمال.

وأكد المتحدثون خلال الاحتفال على أهمية المبادرة الرئاسية في بناء الإنسان المصري، وتعزيز القيم والأخلاق، وتطوير مهارات العمال لتلبية احتياجات سوق العمل. كما شددوا على أن المبادرة تهدف إلى تمكين المواطن المصري وتطوير قدراته في مختلف المجالات، بما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبوسعدة على دور الأوقاف في دعم المبادرات الوطنية، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية" تتوافق مع أهداف الأوقاف في خدمة المجتمع وتنمية الإنسان.