إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع ربع نقل بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمحافظة القليوبية.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور بالقليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

جرى رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.