مدبولي: مشروعات الصرف الصحي ستغطي محافظة المنيا بنسبة 100%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا في حاجة إلى العمل بشكل مكثف ولذلك تعمل الدولة على كل المجالات والمشروعات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أننا في العام 2014 كان حجم تغطية مشروعات الصرف الصحي لا تتجاوز 10% فقط وعملنا قبل حياة كريمة ليصبح 20%، ومع انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة ستصل تغطية الصرف الصحي بالمنيا إلى 60% ومع اكتمال المراحل ستغطى بنسبة 100%.

وأوضح أن كل هذه المشروعات هي ضمن خطة بناء الانسان المصري، والدولة مستمرة في هذه المشروعات التي تخدم المواطن، مشيرًا إلى أنه سيتفقد محطة المياه بالعدوة.

ولفت إلى أنه تم تطوير أكثر من 60 محطة مياه لمعالجة ثنائية وثلاثية بالصعيد، لافتًا إلى أنه لا زال هناك تحديات لاستكمال كل هذه المشروعات ولهذا قامت الدولة باستثمارات ضخمة مما أثر على زيادة الدين العام.