مدبولي يعلن عن اقتراب دخول المنيا ضمن منظومة التأمين الشامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إننا وصلنا المنيا خلال ساعتين وهو ما يعكس حجم التطور الهائل في شبكة الطرق، لافتا إلى أنه قبل تنفيذ مشروعات الطرق كنا نصل إلى المنيا في وقت أكثر من ذلك يصل إلى أكثر من 3 ساعات”.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي تزامنا مع زيارته لمحافظة المنيا، أننا زرنا اليوم مراكز بعيدة عن العاصمة للمحافظة واللافت للنظر حجم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في هذه المراكز.

وأوضح أنه تفقد مستشفى سمالوط اليوم في إطار منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري وتوفير رعاية صحية له، كما تم تفقد مستشفى العدوة المركزة، وستكون المنيا من المحافظات التي ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا لخدمة أكثر من 6 ملايين نسمة.