فؤاد عبد الواحد يحيي أولى حفلات النسخة الخامسة من موسم الرياض.. صور

أحيا الفنان فؤاد عبد الواحد أولى حفلات الموسم الخامس من موسم الرياض بمشاركة الفنانين جواد العلي وعايض، على مسرح أبو بكر سالم، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وخلال الحفل عبر فؤاد عبد الواحد عن فخره بالمشاركة في أولى حفلات موسم الرياض مع زملائه الفنانين، مشيرا إلى أنه وقف أمام جمهور يعشق الفن بتفاعله ومحبته، ووصف موسم الرياض بأنه أصبح حدثا عالميا يقام على أرض المملكة العربية السعودية، والجميع يفتخر به وبالمشاركة فيه، وأنه ينتظر الموسم في كل عام ليغني بحفلاته وأمام هذه الجماهير التي تزيد من جمال وروعة الحدث.

وعبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، قال فؤاد عبد الواحد بعد انتهاء الحفل: "شكرا جمهور الرياض الغالي لمحبتكم الدائمة وشكرا لهيئة الترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ في أولى حفلات موسم الرياض وشكرا بنش مارك، والقادم أجمل بإذن الله".