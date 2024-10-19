بالفيديو.. مستشفيات شمال غزة تحت العدوان والاحتلال يحاصر «الإندونيسي»

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن قطاع غزة عاش ليلة دامية، خاصة في مخيمي جباليا والمغازي، مشيراً إلى أن الاحتلال مستمر في دمويته في التعاطي مع المدنيين في المناطق الشمالية من قطاع غزة، بالتزامن مع عدوانه على المنظومة الصحية هناك.

وأضاف «أبو كويك» خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال وصل إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، ويضرب حصاراً عسكرياً عليه، واستهدف الطوابق العليا بالقذائف المدفعية، وقطع الكهرباء عن المستشفى، ولم يعد بإمكان العاملين بالمستشفى الوصول إلى المولدات الكهربائية وهو ما تسبب في استشهاد اثنين من المرضى في قسم العناية المكثفة، والمخاطر محدقة سواء من تبقى فيها سواء من الكوادر الطبية أو من المرضى.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن آليات الاحتلال قصفت أيضا مستشفى العودة ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالطوابق العليا من المستشفى، كما استهدفت طائرة مُسيرة ساحة كمال عدوان وأسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطيرة، ما يعنى أن المستشفيات الثلاثة في المحافظة الشمالية تعرضت لاعتداءات مباشرة من طائرات وآليات الاحتلال الإسرائيلي.