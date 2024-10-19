الخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منه

أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، اليوم السبت، أن انضمام كييف المحتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقضي على احتمالات التسوية السياسية للصراع بأوكرانيا، ويجعل التدخل المباشر للحلف في الصراع أمرا لا مفر منه.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بوليشوك قوله: إن "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".

وتابع: "نحذر باستمرار من تهديد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مضيفا "آمل أن يكون لدى قيادة الكتلة سياسيون عقلانيون يدركون العواقب المدمرة، التي يمكن أن تترتب على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، في الظروف الحالية، سيعني بداية الحرب العالمية الثالثة.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السويدي بول جونسون، أن "مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة للنقاش حاليًا، بينما أوكرانيا في حالة حرب".

وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك في حلف الناتو، وفي نهاية سبتمبر 2022، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أعضاء الناتو، حصول بلاده على عضوية "عاجلة" في الحلف.

