تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط.. ميليشيات إيران في العراق تكثف هجماتها على إسرائيل.. 40 رشقة بالصواريخ والمسيرات خلال أسبوعين بلا رد

شنت الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق نحو 40 هجوما باستخدام الصواريخ أو الطائرات بدون طيار أو الصواريخ على إسرائيل خلال الأسبوعين والنصف الماضيين، وهو أحدث تصعيد في معركة بالوكالة سرية إلى حد كبير عبر مساحة واسعة من الشرق الأوسط.

بدأت الهجمات في أكتوبر من العام الماضي عندما بدأت الحرب في غزة، لكن البيانات التي جمعها معهد واشنطن، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، تظهر زيادة حادة في وتيرتها بعد أن قتلت إسرائيل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية في 27 سبتمبر.

إضعاف حماس

حزب الله، الذي تأسس برعاية إيرانية في لبنان منذ أكثر من 40 عاما، هو حجر الزاوية في التحالف الفضفاض للجماعات المسلحة التي أنشأتها إيران على مدى العقود الأخيرة.

مع إضعاف حماس بشكل كبير بعد عام من الحرب في غزة، وتعرض حزب الله الآن لهجوم جوي وبري إسرائيلي مستمر في لبنان، تطلعت طهران إلى أعضاء أكثر صغرا في التحالف الخشن للفصائل التي دعمتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط لضرب عدوها اللدود.

وقال مايكل نايتس، المحلل في معهد واشنطن الذي يتابع أنشطة الميليشيات المتمركزة في سوريا والعراق واليمن: "لقد ارتفع عدد الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها من العراق على إسرائيل إلى عنان السماء. لقد انتقلوا إلى سرعة أعلى لإظهار دعمهم لحزب الله".

استراتيجية إيران

إن إطلاق الصواريخ من العراق يؤكد على استراتيجية إيران في استخدام أعضاء "محور المقاومة" لدعم بعضهم البعض ضد إسرائيل، فضلاً عن المنافسة بين الفصائل.

وقال نايتس: "إن الميليشيات في العراق ليست قادرة مثل حزب الله وليست مجنونة مثل الحوثيين، لذا فهي قلقة نوعًا ما بشأن التفوق عليها من قبل الرجال الآخرين في المحور".

ويشير المحللون إلى أن وكلاء إيران في سوريا والعراق واليمن، حيث أطلقت ميليشيا الحوثي صواريخ على إسرائيل بينما هاجمت أيضًا الشحن في البحر الأحمر، هم جميعًا أهداف محتملة لإسرائيل حيث يقرر صناع السياسات هناك الرد على إطلاق إيران في الأول من أكتوبر 180 صاروخًا باليستيًا يستهدف إسرائيل.

عشرات الغارات الجوية

لقد شنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية وهجومًا بريًا كبيرًا على الأقل بواسطة قوات الكوماندوز في سوريا على مدار العام الماضي.

كما تسعى الجماعات المسلحة هناك المدعومة من إيران إلى توسيع وحماية طرق الإمداد الحيوية التي تسمح لإيران بإرسال الإمدادات إلى حزب الله في لبنان.

وعندما انفجرت آلاف أجهزة النداء التي أصدرها حزب الله لأعضائه الشهر الماضي في ما يُعتقد على نطاق واسع أنها عملية تخريب إسرائيلية، تم الإبلاغ عن إصابات في مختلف أنحاء سوريا واليمن، فضلاً عن لبنان.

وميض عابر من الضوء

وأشارت بعض التقارير إلى مقتل أو إصابة ما يصل إلى 40 شخصاً في اليمن، ووصفت كيرستن فونتينروز، الخبيرة في مؤسسة أتلانتيك كاونسل البحثية، انفجارات أجهزة النداء بأنها "وميض عابر من الضوء على خريطة شبكة مظلمة".

وكتبت فونتينروز: "إن الاحتراق التلقائي لمعدات اتصالات حزب الله يساعد مجتمعات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم على رسم خريطة للعلاقات ومدى منظمة إرهابية صنفتها الولايات المتحدة على أنها ذات انتشار عالمي - عبر لبنان إلى سوريا واليمن".

في إحدى العمليات الإسرائيلية الشهر الماضي، شنت القوات الخاصة غارة على منشأة لإنتاج الأسلحة مرتبطة بإيران في مصياف، في غرب سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية.

الضربات الإسرائيلية

وقيل إن القوات هاجمت منشآت تحت الأرض، ودمرت المعدات واستولت على وثائق وبيانات رئيسية.

وكثفت إسرائيل، التي تنفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، غاراتها منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

استهدفت الضربات الإسرائيلية الأخيرة موقعًا صناعيًا في مدينة حمص السورية، ومستودعًا بالقرب من ميناء اللاذقية، وموقعًا عسكريًا في الريف بالقرب من حماة ومبنى سكنيًا في ضاحية المزة غرب دمشق.

ضربات في العراق

وبحسب ما ورد أدى هذا الهجوم إلى مقتل صهر نصر الله حسن جعفر القصير، وأسفرت ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل عن مقتل قائد كبير في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ونائبه والعديد من الدبلوماسيين المخضرمين، وردت إيران بهجوم صاروخي وطائرات بدون طيار على إسرائيل.

ولم تشن إسرائيل حتى الآن ضربات في العراق لكنها استهدفت أعداءها العراقيين في سوريا، بما في ذلك زعماء التحالف الفضفاض المدعوم من إيران من الفصائل المسلحة التي تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق.

وأعلنت المقاومة في العراق، التي تأسست بعد أسابيع من بدء الصراع في غزة، مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت إسرائيل والقوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا بين أكتوبر/تشرين الأول ويونيو.

هجمات على أفراد الخدمة الأمريكية

وقتلت ميليشيا سورية ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصابت 30 آخرين بضربة بطائرة بدون طيار في الأردن في يناير.

وبعد أيام، هاجمت الطائرات الحربية الأمريكية أكثر من 85 هدفا في سبع منشآت قال البنتاغون إنها تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، شملت الأهداف مراكز القيادة والتحكم ومرافق الاستخبارات ومرافق تخزين الأسلحة التي تستخدمها الميليشيات لمهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف.

إسرائيل تتعقب التهديد من العراق

وبعد أن أطلقت المقاومة في العراق النار على إيلات في سبتمبر ، قتلت غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار قائدا للمقاومة في العراق بالقرب من مطار دمشق.

وقال دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل تتعقب التهديد من العراق وستفعل "كل ما هو ضروري للتعامل مع الموقف".

وفي إشارة إلى التعاون الوثيق بين الوكيلين، تعمل إيران مع الحوثيين، الذين زادوا مؤخرا من وجودهم في العراق.

كل حرب كبيرة لها أركانها المنسية

وأسفرت ضربة أمريكية في يوليو جنوب بغداد عن مقتل قائد حوثي متوسط ​​المستوى إلى جانب أربعة من أعضاء الميليشيات العراقية، ويُعتقد أن الحوثيين لديهم حصص في شبكة من الشركات المربحة في بغداد.

وضربت إسرائيل اليمن مرتين مباشرة، مما أدى إلى تدمير مرافق تخزين النفط ومحطات الطاقة فيما بدا أنه تحذير لإيران.

وتسببت الغارة الأخيرة في سقوط 62 قتيلا مدنيا، وفقا لمشروع بيانات اليمن، وهي منظمة مراقبة.

ولم يحظ الصراع في العراق وسوريا باهتمام كبير من وسائل الإعلام وصناع السياسات. وقال نايتس: "كل حرب كبيرة لها أركانها المنسية".