السوبر المصري.. يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة بيراميدز والزمالك

يحضر الكرواتي كرونسلاق يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز والقائد أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك في السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة وخمس دقائق عصر الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويقام المؤتمر بقاعة مؤتمرات استاد آل نهيان، ويتحدث المدير الفني والشناوي عن تجهيزات بيراميدز لخوض لقاء الزمالك، فيما يؤدي الفريق تدريبه الأخير في الخامسة من مساء اليوم على ملعب آل نهيان.

قائمة بيراميدز في السوبر المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد ميهوب، يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء، وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي،أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، يوسف أسامة نبيه، إبراهيم عادل، صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، فيستون ماييلي، مروان حمدي، ودودو الجباس.