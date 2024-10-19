بعد حكم الإعدام.. جنايات الفيوم تعيد محاكمة فران ووالده متهمان بقتل جدة الأول لسرقتها

تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، أسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وسكرتير الجلسة شعبان عجمي، إعادة محاكمة فران ووالده متهمان بقتل جدة الأول لسرقة مصاغها الذهبي، وذلك بعدما حكمت محكمة النقض بإعادة أوراق القضية إلى الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين اللذان سبق وصدر ضدهما حكم بالإعدام في الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى أواخر أكتوبر 2019 عندما عثر على جثة «سيدة عجوز»، تبلغ من العمر 72 سنة، ربة منزل، بمسكنها في قرية قصر بياض، بمركز أبشواي وتبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم وأشارت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها ويدعي نبيل ع م " فران" بمساعدة والده ع م "مزارع" وهو زوج ابنتها، وان السبب وراء ارتكابهما الجريمة سرقة مصاغها الذهبي، وتم ضبط المتهمين وأحيلا إلى محكمة الجنايات التي حكمت بإعدامهما، وبقيام دفاع المتهمين بالنقض على الحكم وافقت محكمة النقض على إعادة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الفيوم.

