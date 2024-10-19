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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة: إجراءات قانونية وجنائية للاعبين الذين قاموا بتزوير أعمارهم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أعلن اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق على بدء التنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية حيال اكتشاف التزوير في بيانات تواريخ الميلاد بالأوراق الرسمية للاعبين.

ويستعد اتحاد الكرة للإعداد وتنفيذ برتوكول تعاون بين الاتحاد والوزارة الصحة والسكان المتمثلة في المعامل المركزية، حيث يرسل خطاب متكامل يفيد بإجراءات البرتوكول لعمل قاعدة بيانات خاصة بتسنين اللاعبين.

ويهدف البرتوكول لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات، من خلال وضع آليات تستهدف التعاون باستخدام قاعدة البيانات المميكنة التابعة لوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر ليكون اللاعبين المستهدفين من البرتوكول لإجراء الآلية عليهم هم البراعم والناشئين. 

كما أنه سيتم وضع آلية تستهدف العمل على الكشف على أعمار الناشئين والبراعم من خلال قواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمنع التلاعب والتزوير بأعمار على مستوى الناشئين والبراعم. 

وأكد الكابتن علاء نبيل، على اتفاق اتحاد الكرة المصري، التعاون مع وزارة الصحة على توفير كشوفات طبية لجميع أندية مصر على مستوى الجمهورية، لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات.

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