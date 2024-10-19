كتبت التراجيديا مشهده الأخير.. محطات في مسيرة مخرج الروائع نيازي مصطفى

تحل اليوم الموافق ١٩ أكتوبر، ذكري رحيل المخرج نيازي مصطفي، والذي يعتبر أحد أهم رواد الإخراج السينمائي منذ بدايات السينما.

بداية الرحلة

أكمل رحلته التعليمية بدولة ألمانيا، ودرس الفن هناك وعاد إلى مصر ليعمل في البداية كمونتير، ثم تدرج في عالم الإخراج بداية من مساعد مخرج، وحتي العمل الاول له كمخرج بفيلم "سلامة في خير".

مدرسته الإخراجية

اشتهر المخرج نيازي مصطفي بالتنوع الفني بشكل كبير خلال أفلامه السينمائية التي قدمها، وكانت أبرز ملامح مدرسته الإخراجية هي الشمولية الفنية، فقدم في مرحلة كبيرة عدد كبير من الأفلام الكوميدية، ثم قدم الكثير من الأعمال الاجتماعية ذات طابع الرسالة الفنية، وتنوع أيضاً بأفلام ذات طابع فني متباين، بالتراجيديا والجريمة والغموض، لتصبح له مدرسة إخراجية شاملة بتنوع الأعمال الفنية.

أبرز أعماله الفنية

قدم المخرج نيازي مصطفي عدد كبير من الأعمال السينمائية، وأصبح أهم رواد الإخراج في تلك الحقبة الزمنية، وجاءت أبرز أعماله "سلامة في خير، سر طاقية الاخفاء، حبيب حياتي، فضيحة في الزمالك، قمر ١٤، ست الحسن، فتوة الناس الغلابة، العريس يصل غداً، لعبة الحب والجواز، الجاسوس، البدوية العاشقة، حميدو، بنات حواء، تاكسي الغرام، شارع محمد علي، التوت والنبوت، تل العقارب، القرداتي".

حياة فنية ونهاية مفتوحه

بعد رحلة فنية طويلة، قدم من خلالها العديد من الأعمال، فاجئ المخرج نيازي مصطفي كل جمهورة، بمشهد النهاية لحياته، بجريمة قتل بتفاصيل منتهي العدوانية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الجريمة إلي أن تلقت رجال المباحث عن بلاغ بمقتل شخص في شقته السكنية، وبالتحريات كشفت عن مقتل المخرج نيازي مصطفي.

جاءت تفاصيل تحريات المباحث ورجال الأمن، عن شرح لتفاصيل تنفيذ الجريمة، والتي جاءت بأن المجني عليه كان مقيد اليدين برابطة عنق، وتم وضع قطعة قماش كبيرة في فمه حتي لا يستغيث أو يصدر اصوات استنجاد، وتم استخدام اله حاده لقطع شرايين اليد والتخلص منه، ولم تظهر التحريات أدلة لإدانة الجاني، وقيدت القضية ضد مجهول، وسط جدل كبير وصدمة هزت الوسط الفني في ذلك الوقت.

ليأبي أن يرحل عن عالمنا بعيداً عن نهايات الأعمال السينمائية، ورحل بمشهد درامي والنهاية مفتوحه.