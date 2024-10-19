تفاصيل استهداف منزل نتنياهو.. إسرائيل تتهم إيران بالتنفيذ وتصف الحدث بالخطير.. وإصابة 9 إثر هجوم صاروخي على كريات آتا

شهدت مدينة قيسارية، صباح السبت، حادثة أمنية وصفت بالخطيرة بعد أن انفجرت طائرة بدون طيار أُطلقت من لبنان وسقطت على أحد المباني في المدينة، مما أدى إلى أضرار كبيرة دون وقوع إصابات بشرية، وفقاً لبيان جيش الدفاع الإسرائيلي.

وعلى الفور، هرعت الشرطة إلى مكان الحادث لتحديد موقع سقوط الطائرة بدون طيار، في حين دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، لكنها لم تترافق مع إشعارات لتطبيق قيادة الجبهة الداخلية.

استهداف منزل نتنياهو

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الطائرة بدون طيار التي كانت متجهة نحو قيسارية استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في الموقع لحظة وقوع الحادث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

وفي السياق ذاته، صرح مسؤول إسرائيلي لموقع N12 بأن "إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل"، ملمحاً إلى تورط إيراني محتمل في العملية، كما أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن تشويشاً ملحوظاً حدث في نظام GPS في المنطقة، وأكد السكان المحليون وقوع أضرار جسيمة في أحد المباني.

تفاصيل العملية

وفي تطور لافت، كشف موقع "والا" العبري أن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار في قيسارية ومنعت دخول وسائل الإعلام، فيما كانت طائرات حربية ومروحيات تحلق في أجواء تل أبيب لمواصلة عمليات التمشيط والتأمين.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الطائرة بدون طيار التي أصابت المبنى قد قطعت مسافة 70 كيلومتراً من لبنان، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال أسبوع التي تتمكن فيها الطائرات بدون طيار القادمة من لبنان من اختراق العمق الإسرائيلي دون أن تنجح الدفاعات الجوية في اعتراضها.

إصابة تسعة أشخاص

وفي تطور آخر، أفادت "وكالة الأنباء الألمانية" نقلاً عن القناة "13 الإسرائيلية" بأن نجمة داود الحمراء أعلنت إصابة تسعة أشخاص بجروح متوسطة جراء قصف استهدف منطقة كريات آتا بحيفا والجليل الغربي.

وذكر موقع "والا" الإخباري أن إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت جاء بعد سقوط صاروخ في كريات آتا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات وإصابة مركبة كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني، وأكد الجيش الإسرائيلي أن حوالي 55 صاروخاً أُطلقت من لبنان خلال الساعة الماضية.

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان أنه قصف صباح السبت الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، مشيراً إلى أن هذا القصف جاء رداً على "اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة".

مرحلة جديدة وتصعيدية

وأكد "حزب الله" في بيانه على دخوله في "مرحلة جديدة وتصعيدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المرحلة، مع تأكيد أن الأيام المقبلة ستكشف عن مزيد من التطورات.

تأتي هذه التصعيدات في وقت يشهد فيه التوتر بين لبنان وإسرائيل تصاعداً متزايداً، مما يضع المنطقة على شفا مواجهة قد تكون الأكبر منذ سنوات، وسط جهود دولية للحد من التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.