القاهرة الإخبارية: ماكرون منزعج من عدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل تواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة الأوروبية في بروكسل، إذ أن نتنياهو حاول الرجوع فيما صرح به لوأد الخلافات التي ظهرت جلية في تصريحات من جهته.

وأضاف «شقير» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن ماكرون لم يخفِ انزعاجه من إسرائيل بعد احترام قرارات الأمم المتحدة من بينها قرار 1701، فضلا عن تعريض قوات الاحتلال الإسرائيلي حياة اليونيفيل للخطر من بينها 700 جندي.

ولفت إلى أن فرنسا تقوم في كل أوقاتها على أمن إسرائيل، موضحًا أن منع باريس من تزويد تل أبيب بالأسلحة جاء لمصلحة إسرائيل، ونتنياهو يلجأ إلى الحرب ولكن لا بد من وقف الحرب، علاوة على ذلك فإن الحرب لن تحقق الأمن والسلام لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال الفرصة لتحقيق السلام، وهذا ما صرح به بالأمس ماكرون مع نظرائه من الولايات المتحدة الأمريكية.