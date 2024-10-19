قيادي فلسطيني: استيلاء إسرائيل على مقر "الأونروا" بالقدس يهدف للقضاء على حق اللاجئين في العودة

أكد مدير المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ناصر شرايعة، اليوم السبت، أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، وتحويله إلى مستوطنة يهدف بشكل مباشر إلى القضاء على حق عودة اللاجئين.

وقال شرايعة، في تصريح لقناة "سي جي تي إن " الصينية، إن مقر "الأونروا" هو الذي يقوم بتشغيل كافة مكاتب الإدارات في كافة المخيمات والمدارس والمؤسسات والعيادات التي تقدم الخدمات لللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن استيلاء إسرائيل على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومقرات الأمم المتحدة يعني وقف كاملا وتعطيل لخدمات الوكالة المقدمة، مشيرا إلى أن استهداف إسرائيل مقر الوكالة يهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين.

وكانت "سلطة أراضي إسرائيل" قد قررت في وقت سابق مصادرة مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي يضم مكاتب ومخازن وعشرات الموظفين، وقد تعرض لسلسلة اعتداءات من قبل يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة لحرقه.