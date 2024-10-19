الأطقم الطبية بغزة تحذر من توقف الخدمة بمستشفيات الشمال في ظل الممارسات الإسرائيلية

أكدت الأطقم الطبية بمستشفى "شهداء الأقصى" في قطاع غزة، أن مستشفيات "الإندونيسي" و"كمال عدوان" و"العودة" شمال القطاع، مهددة بالتوقف عن الخدمة في ظل الممارسات الإسرائيلية والعمليات العسكرية والمجازر المتتالية للاحتلال، إلى جانب نفاد المستلزمات.

وأوضحت الأطقم الطبية - في مؤتمر صحفي وفعالية عقدتها تضامنا مع الأطقم الطبية بمستشفيات شمال غزة اليوم السبت - "أن مستشفيات الشمال مهددة بالتوقف عن الخدمة ولن يجد المرضى والجرحى مكانا للتوجه إليه، وهو حكم بالإعدام والقتل الجماعي للشعب المتمسك بأرضه".

ونوهت بأنه خلال الشهر الماضي لم تدخل أي من المساعدات لمستشفى "كمال عدوان" سوى الوقود للسماح للأقسام الحرجة فيه بالتشغيل، مشددة أن الوقود قارب على النفاد إذا استمرت تلك الأوضاع على ما هي عليه، كما أن الطعام والشراب والأدوية والمستهلكات لم أي يدخل منها إلى الشمال خلال التصعيد الأخير.